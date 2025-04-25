Китай "тихо" отменил пошлины на полупроводники США

Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США – это связано с тем, что Пекин пытается смягчить удар торговой войны на свою технологическую отрасль.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно CNN от трех агентств по импорту.

По данным агентств, послабление касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.

12 апреля Китай повысил свои тарифы на все товары из США до 125%. Он сделал это в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до рекордных 145%.

В течение нескольких месяцев Пекин демонстрировал силу и уверенность в своей способности выстоять в эскалации торговой войны с США. Но эти исключения свидетельствуют о том, что ему нужно отменить некоторые пошлины на важные товары, которые он не может производить внутри страны или импортировать из других стран.

В прошлом году Китай импортировал из США полупроводников на сумму 11,7 млрд долларов.

Полупроводники являются неотъемлемой частью почти каждого электронного устройства. Их сложно изготовить из-за высокой стоимости разработки и необходимого уровня знаний, то есть большая часть производства сосредоточена у нескольких поставщиков.

Несмотря на то, что Китай добился успехов в развитии собственной полупроводниковой промышленности, он все еще сильно зависит от импорта микросхем и оборудования для изготовления микросхем из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.

А министр финансов Скотт Бессент заявлял, что высокие тарифы между Соединенными Штатами и Китаем фактически заблокировали торговлю между странами.