Наезд авто на толпу в немецком Мангейме: полиция исключила политический мотив

Немецкие правоохранители пока исключают возможность того, что наезд автомобиля на толпу в городе Мангейм имел политическую подоплеку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По данным правоохранителей, водителем авто, которое въехало в людей, был 40-летний немец из земли Рейнланд-Пфальц.

СМИ ранее писали, что водитель до инцидента не попадал в поле зрения немецких органов безопасности в связи с экстремизмом или терроризмом. Однако, по некоторым данным, он имел проблемы с психикой.

Полиция и прокуратура Мангейма в совместном заявлении отметили, что в результате аварии два человека погибли и пять были серьезно ранены.

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль подчеркнул, что расследование все еще находится на ранней стадии, но ведется полным ходом.

Сообщалось, что автомобиль въехал в людей на большой скорости. По предварительной информации, это был черный внедорожник.