Рубио: США ждут мирного предложения от России

Россия пообещала прислать США "условия того, что им потребуется для достижения прекращения огня" с Украиной после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.

Об этом заявил во вторник во время слушаний в Сенате государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Насколько мы понимаем, россияне собираются написать условия, которые они будут требовать для того, чтобы достичь прекращения огня, что затем позволило бы провести более широкие переговоры", – заявил Рубио.

"Мы ждем этих условий, и тогда у нас будет гораздо лучшее понимание расчетов Путина, когда мы увидим, как будут выглядеть эти условия", – добавил он.

Его замечания стали последним знаком того, что США не спешат менять свою позицию в отношении России, даже несмотря на то, что многие европейские чиновники и законодатели считают, что Путин тянет время.

Двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным в понедельник не привел ни к каким прорывам в вопросе прекращения огня или переговоров о прекращении боевых действий, что разочаровало европейских и украинских союзников Вашингтона, которые хотели бы видеть, что США делают больше для усиления давления на Путина.

Рубио, отвечая на вопросы демократов и республиканцев в Комитете по международным отношениям Сената относительно подхода США к России, защитил усилия президента Дональда Трампа, которые он до сих пор прилагал.

Издание Axios сообщило, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент США Дональд Трамп рассказал, что просил Путина выступить с предложением, которое Украина и европейцы не отвергнут сразу.