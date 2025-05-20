Зеленский обсудил с Мелони свой разговор с Трампом

Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о разговоре со своим американским визави Дональдом Трампом.

Об этом стало известно из его соцсетей, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 20 мая, Зеленский пообщался с Мелони о разговоре с Трампом и европейскими лидерами, который состоялся накануне, 19 мая.

"Координируем наши позиции. Италия на стороне всех усилий ради настоящего мира. Договорились контактировать по поводу наших следующих шагов", – поделился украинский лидер.

Он отметил, что во время разговора они обсудили возможные площадки для разговора с россиянами.

"Нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и нужно обеспечить готовность России действительно закончить войну", – подытожил Зеленский.

Напомним, Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва не пойдет на уступки.

После этого Трамп провел часовую беседу с Зеленским и европейскими лидерами. СМИ писали, что европейские лидеры не увидели у Трампа готовности оказывать давление на хозяина Кремля.