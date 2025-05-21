СМИ: США не хотят включать в заявление G7 обещание поддержки Украины и осуждение войны РФ

Соединенные Штаты якобы выступили против включения в заявление "Группы семи" обещания дальнейшей поддержки Украины и фразы о противоправности развязанной Россией войны.

Об этом со ссылкой на двух анонимных собеседников сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Двое привлеченных к подготовке заявления должностных лиц сообщили изданию, что в согласовании совместного заявления G7, которое готовят министры финансов "семерки" в Канаде, возникли проблемы из-за позиции администрации Трампа.

В частности, Штаты высказались против включения в заявление фразы о дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, в Вашингтоне хотят избежать описания нападения России на Украину как "противоправного" вторжения.

Это уже не первый случай при администрации Трампа, когда США блокируют решительные формулировки в заявлениях "Группы семи" по Украине на фоне стремления президента США склонить главу Кремля к мирным переговорам.

В феврале страны G7 не смогли принять совместное заявление к третьей годовщине полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.

В апреле США отказались подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье.

Госсекретарь Марко Рубио прямо признал, что США стремятся "избегать языка антагонизма" в отношении России в заявлениях "семерки".

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