США хотят, чтобы G7 отказалась от "языка антагонизма" в отношении России

США выступают против формулировок в заявлениях G7, которые могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины за стол переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, которого цитирует Reuters.

Агентство напоминает, что 12-14 марта главы МИД стран-членов G7 соберутся на встречу в канадском Квебеке.

Источники агентства рассказывают, что Канада изначально надеялась, что "Группа семи" согласует совместное заявление – от войны в Украине до Ближнего Востока и Китая, а также вторую декларацию, в которой будут изложены усилия G7 по противодействию так называемому "теневому флоту" России.

Однако, по словам дипломатов, согласование полного текста коммюнике на этот раз оказалось очень сложным, и некоторые из них опасаются, что компромисс может быть не найден.

Как указано, Соединенные Штаты стремились изъять упоминания о санкциях и войне России в Украине, в то же время требуя более жестких формулировок в отношении Китая.

Три дипломата заявили, что Соединенные Штаты также выступают против отдельного заявления по "теневому флоту" России.

Комментируя это, Рубио сказал, что всегда существуют противоречивые моменты, добавив, что Вашингтон не может подписать ничего, что могло бы помешать посадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы чувствуем, что язык антагонизма иногда затрудняет процесс посадки сторон за стол переговоров, тем более, что мы сейчас единственные, кто, кажется, в состоянии сделать такие переговоры возможными", – отметил он.

Госсекретарь выразил уверенность, что G7 в конце концов согласует документ, который будет содержательным и объединяющим, не подрывая при этом "нашей способности посадить обе стороны за стол переговоров".

Напомним, в феврале страны "Группы семи" не смогли принять совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.

Перед тем стало известно, что США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к третьей годовщине большой войны.

Агентство Bloomberg утверждало, что Соединенные Штаты даже пригрозили отозвать поддержку совместного заявления государств "Группы семи".