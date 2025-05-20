Пророссийский Симион решил обжаловать результаты выборов президента Румынии

Лидер ультраправой партии AUR, кандидат в президенты Румынии Джордже Симион все же решил обжаловать результаты выборов, хотя перед тем признал свое поражение.

Об этом как пишет "Европейская правда", сообщает HotNews.ro.

Симион заявил, что результаты выборов будут обжалованы в Конституционном суде на тех же основаниях, по которым в декабре прошлого года были отменены результаты первого тура президентских выборов.

"Мы не побеждены. Мы не сдаемся. Никто нас не победил. Румынский народ проснулся и не будет спать. Из уважения к 5 миллионам румын, которые поставили на нас свою печать, я хочу объявить вам, что мы не оставим все так, как они хотят", – заявил он.

"Мы обжалуем избрание Никушора Дана в Конституционном суде по тем же причинам, по которым они отменили декабрьские выборы", – объявил Симион.

Он пожаловался на избирательный туризм в Молдове, "административный ресурс другого государства", заявил о "вмешательстве не только со стороны Республики Молдова, но и со стороны французского государства".

"Показания создателя Telegram, в которых он говорит, что французское правительство вмешалось, чтобы цензурировать наши голоса, являются показательными. Я требую показаний основателя Telegram до того, как выборы будут признаны действительными", – сказал Симион.

При этом он сразу выразил сомнение, что его заявление в Конституционный суд будет успешным.

Симион также объявил, что его партия не будет участвовать в переговорах или инаугурации нового правительства.

Стоит отметить, что Симион ранее признал свое поражение на выборах и поздравил с победой своего соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

Он объяснил во вторник, что сделал это, чтобы избежать кровопролития

"То, что мы избежали кровопролития в воскресенье, не означает, что нас надо держать за дураков", – сказал Симион.

"Если наш запрос будет отклонен, это будет еще одним доказательством того, что эта мерзкая система совершила переворот против воли румынского народа", – заявил он.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Никушор Дан – проевропейский мэр Бухареста – победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

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