В Сенате призвали Конгресс США принять санкции против РФ после переговоров в Стамбуле

Сенаторы США призвали Конгресс принять санкции против России после того, как переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, которые состоялись в Турции 16 мая, не принесли существенного прогресса.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм призвали Сенат США принять санкции против России.

"Путин будет и дальше затягивать прекращение огня, пока его экономика не получит серьезного удара – вплоть до финансовой изоляции", – заявил Блументаль, призывая к голосованию за санкционный законопроект.

Грэм, который на этой неделе находился в Турции на встрече министров иностранных дел НАТО, призвал принять законопроект и раскритиковал решение главы Кремля Владимира Путина не участвовать в переговорах с Украиной.

"Когда речь идет об играх России, пришло время сказать: хватит", – подчеркнул республиканец.

Обратим внимание: 1 апреля половина Сената США во главе с Гремом и Блюменталем представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России в случае, если Кремль сорвет мирные усилия президента США в отношении Украины.

Среди наказаний, к которым может привести закон, – 500-процентные пошлины на импортные товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты РФ.

Напомним, 15 мая президент Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля, но тот не прибыл.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, которая провела переговоры с делегацией РФ на следующий день.

СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд неприемлемых условий.