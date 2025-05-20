Почти 60% американцев считают, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным

Большинство американских избирателей хотели бы, чтобы администрация Дональда Трампа была более жесткой в отношении России.

Таковы результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, передает "Европейская правда".

59% опрошенных считают, что Трамп был недостаточно жестким в отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным и россиянами.

66% избирателей считают, что Путин играет в игры и заводит США и Запад в тупик, тогда как 62% избирателей верят, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну.

Впрочем, американцы в зависимости от политических предпочтений разделились в отношении того, удовлетворены ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев удовлетворены, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены.

Напомним, Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва не пойдет на уступки.

После этого Трамп провел часовую беседу с Зеленским и европейскими лидерами. СМИ писали, что европейские лидеры не увидели у Трампа готовности оказывать давление на хозяина Кремля.