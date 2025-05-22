В центре Вашингтона застрелили двух сотрудников посольства Израиля

Нападавший с огнестрельным оружием убил двух сотрудников посольства Израиля в США на выходе из Еврейского музея в Вашингтоне, его сразу задержали.

Об этом сообщает CBS News, пишет "Европейская правда".

Вечером 21 мая двух сотрудников посольства Израиля в США – мужчину и женщину – застрелили на выходе из Еврейского музея в центре Вашингтона, где рядом находится также отделение ФБР. Полиция получила сообщение о стрельбе в 21:08 по местному времени.

Нападавшим оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

Как отметили в полиции, он ходил туда-сюда перед музеем, затем подошел к группе из четырех человек, которые вышли, достал пистолет и выстрелил. Далее нападавший зашел внутрь музея, где его задержала охрана.

К моменту прибытия служб раненые были без сознания и не дышали, спасти их не удалось.

В полиции отметили, что впоследствии под стражей задержанный выкрикивал лозунг о "свободной Палестине".

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер рассказал, что убитые были парой и собирались обручиться на следующей неделе, отправившись для этого в Иерусалим. Посол также сообщил, что после стрельбы разговаривал с президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурор Пам Бонди лично прибыла на место событий и рассказала, что поговорила об инциденте с Трампом. "От имени президента передаю, что его молитвы с нами и всей еврейской общиной", – заявила она.

Как сообщалось, американская разведка считает, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа пытается достичь дипломатического соглашения с Тегераном.

Между тем в Европе критикуют Израиль за наступление в секторе Газа. Также в ЕС выразили возмущение израильским обстрелом города на Западном берегу реки Иордан, когда там пребывала делегация дипломатов.