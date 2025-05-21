СМИ: разведка США предполагает, что Израиль готовит удар по ядерным объектам Ирана

Американская разведка считает, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа пытается достичь дипломатического соглашения с Тегераном.

Об этом CNN сообщили несколько американских чиновников, знакомых с последней разведывательной информацией, передает "Европейская правда".

Американские чиновники заявили, что такой потенциальный удар стал бы открытым вызовом Трампу, а также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Чиновники предупреждают, что окончательное решение израильского руководства еще не принято и что на самом деле в правительстве США существуют глубокие разногласия относительно вероятности того, что Израиль в конечном итоге пойдет на такой шаг.

"Но вероятность удара Израиля по иранскому ядерному объекту значительно возросла в последние месяцы. А перспектива соглашения между США и Ираном, достигнутого при посредничестве Трампа, которое не предусматривает вывоз всего иранского урана, делает удар еще более вероятным", – заявил собеседник, осведомленный об информации от разведки США.

Собеседники утверждают, что повышенная обеспокоенность вызвана не только публичными и частными заявлениями высокопоставленных израильских чиновников о том, что они рассматривают такой шаг, но и перехваченными сообщениями израильских служб и наблюдениями за движением израильских военных, которые могут свидетельствовать о неизбежном ударе.

В частности, по их словам, среди военных приготовлений, которые наблюдают США, есть перемещение авиационных боеприпасов и завершение воздушных учений.

Израильский собеседник сообщил, что Израиль будет готов самостоятельно провести военные действия, если США заключат с Ираном соглашение, которое он назвал "плохим" и неприемлемым для Израиля.

"Я думаю, что более вероятно, что они нанесут удар, чтобы попытаться сорвать соглашение, если сочтут, что Трамп согласится на "плохое соглашение", – сказал другой собеседник, знакомый с разведданными США.

Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.

СМИ писали, что США во время последнего раунда переговоров с Ираном по его ядерной программе передали письменные предложения о том, каким может быть потенциальное соглашение между сторонами.

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