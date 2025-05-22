WSJ: Трамп рассказал европейским лидерам, что Путин не хочет мира, потому что "побеждает"

Президент США Дональд Трамп в своей беседе с европейскими лидерами после звонка правителю РФ сказал, что тот не хочет перемирия, поскольку чувствует, что "побеждает" – что, в то же время, не побудило Трампа к более жестким шагам и не нашло отражения в его публичных заявлениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal на основе общения с тремя источниками, которым известен содержание разговора.

По словам собеседников, в разговоре с европейскими лидерами после звонка Путину в понедельник Трамп сказал, что глава Кремля "не готов завершать войну в Украине, потому что считает, что побеждает". Это едва ли не первый случай, когда такая оценка прозвучала от Трампа, и это противоречит его публичным заявлениям о том, что "Путин хочет мира".

В совместном звонке участвовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В разговоре с европейцами перед звонком Путину Трамп сказал, что готов применить новые санкции против России, если Кремль откажется соглашаться на паузу в боевых действиях. Но после звонка в понедельник, говорят собеседники, Трамп уже изменил мнение и не был готов думать о санкциях, но заявил, что хочет быстрого прогресса в переговорах более низкого уровня между украинской и российской делегациями в Ватикане.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони поговорила с Папой Римским Львом XIV и получила от него подтверждение, что Ватикан готов стать такой площадкой.

Еще в воскресенье Трамп упомянул в разговоре с европейскими лидерами, что думает отправить на предстоящие переговоры Украины и РФ, ожидаемо в Ватикан, госсекретаря Рубио и спецпредставителя Кита Келлога. В понедельник он уже не давал четких обещаний относительно роли США.

Некоторые европейские лидеры во время разговора в понедельник подчеркнули, что результатом переговоров должно быть безусловное прекращение огня. Трамп сказал, что ему не нравится термин "безусловное" и что он, мол, никогда его не использовал (хотя, на самом деле, использовал – в частности, в посте 8 мая). Европейцы в конце концов согласились, что не будут настаивать на этом слове.

Собеседники говорят, что хотя Трампа пока не удалось убедить в новых санкциях, европейцы увидели определенный позитив по итогам всех этих дипломатических усилий – по крайней мере в том, что все убедились в нежелании Кремля завершать войну, а европейские государства поняли, что основная роль в дальнейшей поддержке Украины переходит к ним. В то же время они не думают, что Трамп остановит экспорт оружия для Украины – по крайней мере, пока за него будут платить либо Европа, либо Украина.

Ранее подробности разговора сообщало также издание Axios. По словам их источников, европейские лидеры казались удивленными тем, что Трамп был относительно доволен тем, что услышал от Путина, и представил это как новое развитие событий, хотя российский лидер, судя по всему, совсем не изменил своей позиции.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва не пойдет на уступки.