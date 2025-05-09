Трамп после разговора с Зеленским призвал к 30-дневному перемирию и пригрозил санкциями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с президентом Украины 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова упомянул о возможности новых санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что призывает к "в идеале 30-дневному безусловному перемирию" – на предложение которого уже согласилась Украина, но не согласились в Кремле, и пригрозил России санкциями.

"Надеюсь, какое-то приемлемое перемирие будет соблюдаться и обе стороны будут считаться ответственными за уважение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если перемирие не будет соблюдаться, США и партнеры применят новые санкции", – заявил президент США, не акцентируя, что адресует это именно Москве.

Он добавил, что и дальше будет стремиться обеспечить мир между РФ и Украиной в сотрудничестве с Европой и подчеркнул, что это должен быть устойчивый мир.

"Это перемирие должно стать основой для мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я готов мгновенно присоединиться, если мои услуги будут нужны", – добавил Дональд Трамп.

Напомним, перед этим Трамп сказал, что предложение "трехдневного перемирия" от Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

Также он высказал мнение, что правитель РФ стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.

Вице-президент Джей Ди Венс сказал, что еще "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.