Премьер Польши анонсировал перестановки в правительстве

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует провести перестановки в правительстве после президентских выборов

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

По словам Туска, его целью является сделать правительство меньше и эффективнее.

"Да, будет реконструкция правительства. Не все имеют основания радоваться. Атмосфера должна остыть. В июне я спокойно вернусь к переговорам со своими партнерами по коалиции. Не для того, чтобы что-то у них забрать, а для того, чтобы сделать это правительство меньше, компактнее и эффективнее", – сказал Туск.

"Мы записали цели в коалиционном соглашении, и нам придется ими заняться", -добавил премьер-министр.

Перестановки в правительстве произойдут уже после второго тура президентских выборов.

Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", – 29,54%.

Детальный анализ читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко: Триумф украинофобов. Как выборы президента стали сигналом тревоги и для Киева, и для поляков.