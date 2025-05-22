Туск не подтверждает слова Трампа о том, что Путин не хочет мира, потому что "побеждает"

Премьер Польши Дональд Туск не подтвердил информацию, что президент США Дональд Трамп в своем разговоре с европейскими лидерами после звонка правителю РФ сказал, что тот не стремится к миру, поскольку чувствует, что "побеждает".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Премьер-министра спросили о сообщениях о том, что Дональд Трамп передал европейским лидерам, что "Владимир Путин не готов закончить войну в Украине".

"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская "четверка", сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без всяких условий, то есть до начала переговоров, чтобы люди перестали гибнуть", – сказал Туск.

Стоит отметить, что Туск не участвовал в телефонном разговоре с Трампом после его звонка с Путиным.

"Россияне, с другой стороны, взяли на вооружение свою классическую тактику: затягивать и передергивать различные ниточки, чтобы избежать обязательств по прекращению огня и присоединения к мирным переговорам всерьез. Ситуация сложная, не скажу, что критическая, но она сложная с самого начала", – добавил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своей заметке президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.