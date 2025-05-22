Туск не підтверджує слова Трампа про те, що Путін не хоче миру, бо "перемагає"

Прем'єр Польщі Дональд Туск не підтвердив інформацію, що президент США Дональд Трамп у своїй розмові з європейськими лідерами після дзвінка правителю РФ сказав, що той не прагне миру, оскільки відчуває, що "перемагає".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Прем'єр-міністра запитали про повідомлення про те, що Дональд Трамп передав європейським лідерам, що "Владімір Путін не готовий закінчити війну в Україні".

"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська "четвірка", сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути", – сказав Туск.

Варто зазначити, що Туск не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка з Путіним.

"Росіяни, з іншого боку, взяли на озброєння свою класичну тактику: затягувати і пересмикувати різні ниточки, щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів всерйоз. Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку", – додав Туск.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.