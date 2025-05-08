Вучич считает, что европейский путь Сербии не пострадает из-за его визита в Москву

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не пострадает от его визита в Москву, а любые "наказания" Евросоюза он готов взять на себя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РТС.

"Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня абсолютно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня выбрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще", – заявил Вучич с Красной площади.

Он выразил благодарность России за то, что она не признала независимость Косово, а также заявил, что для него большая честь встретиться с Путиным и Си Цзиньпином.

"Я дал обещание президенту Путину, но я никогда не лгал о своем визите сюда", – отметил он, добавив, что открыто заявлял о своих планах приехать в Москву 9 мая европейцам.

"Что касается Европейского Союза – я уверен, что Сербия останется на европейском пути. Если они захотят кого-то наказать, пусть наказывают меня", – заявил Вучич.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.

Вучич уже прибыл в российскую столицу – с вынужденной остановкой в Баку из-за воздушной тревоги в России.

А Роберт Фицо заявил о попытках сорвать его визит в Москву после подтверждения Эстонией, что самолет словацкого премьера не пропустят через воздушное пространство страны.

В официальной программе визита Фицо в Москву нет упоминания о его присутствии на параде на Красной площади.