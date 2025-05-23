Глава МИД Испании пытался оправдаться перед Рубио за уровень оборонных расходов

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на встрече с госсекретарем Марко Рубио в США подчеркнул, что его страна прилагает "огромные усилия", чтобы достичь цели в 2% от ВВП на оборонные расходы.

Об этом сообщает El Pais, информирует "Европейская правда".

Как заявил глава испанской дипломатии на встрече в Вашингтоне со своим американским коллегой, дискуссия в рамках Альянса должна "сосредоточиться на потенциале".

Альбарес также подчеркнул "усилия" Испании "по обеспечению безопасности восточного фланга" НАТО.

По его словам, там "развернут крупнейший в истории (Испании. – Ред.) контингент в составе 2300 военнослужащих, которые в настоящее время обеспечивают безопасность всех европейцев".

По поводу требований США к партнерам по НАТО выделять 5% ВВП на военные расходы Альбарес признал, что у них с Рубио "был обмен мнениями", и они "очень четко" высказали свои взгляды.

"Я подчеркнул, что достижение 2% было огромным усилием и что сейчас дискуссия должна сосредоточиться на потенциале", – добавил он.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник в Брюсселе заявляла, что считает "ошибкой" устанавливать проценты до того, как обсудить необходимые возможности для обеспечения европейской безопасности.

Ранее стало известно, что Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 млрд евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.

Среди 32 членов НАТО Испания имеет самый низкий показатель оборонных расходов в процентах от ВВП – всего 1,3%. Достижение минимальных 2% ВВП потребует от Испании дополнительных расходов в размере около 10 млрд евро в год.

Недавно Мадрид обязался достичь 2% ВВП "задолго" до целевого 2029 года.

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