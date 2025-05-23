Глава МЗС Іспанії намагався виправдатись перед Рубіо за рівень оборонних витрат

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес на зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо у США наголосив, що його країна докладає "величезних зусиль", щоб досягти мети у 2% від ВВП на оборонні витрати.

Про це повідомляє El Pais, інформує "Європейська правда".

Як заявив глава іспанської дипломатії на зустрічі у Вашингтоні зі своїм американським колегою, дискусія в рамках Альянсу має "зосередитися на потенціалі".

Альбарес також підкреслив "зусилля" Іспанії "щодо безпеки східного флангу" НАТО.

За його словами, там "розгорнуто найбільший в історії (Іспанії. – Ред.) контингент у складі 2300 військовослужбовців, які наразі забезпечують безпеку всіх європейців".

Щодо вимог США до партнерів по НАТО виділяти 5% ВВП на військові витрати, Альбарес визнав, що у них з Рубіо "був обмін думками", і вони "дуже чітко" висловили свої погляди.

"Я наголосив, що досягнення 2% було величезним зусиллям, і що зараз дискусія має зосередитися на потенціалі", – додав він.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у вівторок у Брюсселі заявляла, що вважає "помилкою" встановлювати відсотки до того, як обговорити необхідні можливості для забезпечення європейської безпеки.

Раніше стало відомо, що Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 мільярда євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.

Серед 32 членів НАТО Іспанія має найнижчий показник оборонних видатків у відсотках до ВВП – лише 1,3%. Досягнення мінімальних 2% ВВП вимагатиме від Іспанії додаткових витрат у близько 10 мільярдів євро на рік.

Нещодавно Мадрид зобов'язався досягти 2% ВВП "задовго" до цільового 2029 року.

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