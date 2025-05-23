Туск назвал "госизменой" обещание кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на то, что оппозиционный кандидат в президенты Кароль Навроцкий присоединился к требованиям лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых – обещание не пускать Украину в НАТО.

Об этом Туск заявил в эфире TVN24, сообщает "Европейская правда".

По мнению главы польского правительства, "это один из самых громких скандалов этой кампании". Он также охарактеризовал это как "государственную измену".

"Как вы помните, было немного вопросов, где удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром... Но в вопросе Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие", – отметил он.

Туск подчеркнул, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши".

По его словам, "последнее, что Польша должна делать, это реализовывать или поддерживать требования Путина".

"Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть (для этого. – Ред.) лучшего термина, чем государственная измена", – подчеркнул польский премьер.

Подписание декларации из восьми пунктов между Навроцким и Менценом состоялось во время прямого эфира.

Навроцкий заверил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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