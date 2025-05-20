ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Европейский Союз во вторник, 20 мая, одобрил новый пакет санкций против России, который стал 17-м по счету после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом в Х написала топ-дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, пакет затронет, в частности, почти 200 судов "теневого флота" России.

"Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека", – добавила Каллас.

Глава европейской дипломатии также проинформировала о начале работы над новыми санкциями против РФ.

"Чем дольше Россия будет вести войну, тем жестче будет наш ответ", – подчеркнула Каллас.

Как писала "ЕвроПравда", 18-й пакет санкций против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.

16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который готовится с целью усиления давления на хозяина Кремля Владимира Путина, может включать санкции против финансовых учреждений России.