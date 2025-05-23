Президент Литвы: 17-й пакет санкций против РФ – слабый, следующий должен быть более жестким

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что принятый ЕС 17-й пакет санкций против России – недостаточен, поэтому в следующем ограничения должны быть более жесткими.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, "не все рычаги влияния на... Путина исчерпаны". Эти рычаги "можно было бы использовать гораздо смелее и последовательнее", убежден он.

"За исключением одного-двух государств, мы все понимаем, что 17-й пакет санкций против России хороший, но недостаточный. Поэтому мы выступаем за скорейшее применение 18-го пакета санкций, и я считаю, что он должен быть более сильным", – сказал президент Литвы.

По его мнению, новый пакет санкций должен быть предельно принципиальным и не обязательно соответствовать интересам некоторых стран, которые выступают против ограничений в отношении России.

"Он (новый пакет санкций. – Ред.) должен охватить всех основных получателей российской нефти и газа – Nord Stream 1 и Nord Stream 2, а также исключить все российские банки из программы SWIFT", – заявил Науседа.

Он также добавил, что необходимо применить санкции против "Росатома", начав с запрета на импорт урана, перейдя к индивидуальным санкциям в отношении руководителей корпорации и будущих контрактов с компанией.

"Я понимаю, что это снова столкнется с определенными интересами государств, но мы должны осознать, что мир является важнейшим стратегическим интересом всех нас. Ради этого интереса иногда можно пожертвовать определенными интересами государств", – резюмировал Науседа.

Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизирующую деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.

Эти санкции являются одним из серии пакетов, которые готовили для утверждения 20 мая.