Молдова закроет Российский культурный центр после инцидента с дронами

Министерство иностранных дел Молдовы объявило о закрытии Российского культурного центра, расположенного в центре Кишинева, после инцидента с дронами, упавшими на молдовской территории.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что в одностороннем порядке разрывают межправительственное соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, подписанное в 1998 году.

"После завершения процедур Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране", – заявили в МИД Молдовы.

Российский центр науки и культуры начал работу в Кишиневе в феврале 2009 года

В центре утверждают, что занимаются "продвижением русской культуры, российского образования и науки; поддержкой соотечественников; укреплением позиций русского языка; сохранением историко-мемориального наследия; общественной дипломатией и молодежными обменами".

В ночь на 13 февраля во время массированной атаки России на украинские регионы на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался. МИД страны осудил это.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы 13 февраля вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест.