Еврокомиссия пригрозила Венгрии из-за закона о борьбе с независимыми медиа

Европейская комиссия требует от Венгрии отозвать противоречивый законопроект, направленный на ограничение иностранного финансирования НПО и СМИ в рамках новой политической кампании против иностранного вмешательства.

Об этом сообщил Euronews представитель Еврокомиссии, передаёт "Европейская правда".

Критики опасаются, что венгерский законопроект под названием "Прозрачность общественной жизни", который был подан в парламент Будапешта 13 мая, предоставит венгерскому правительству широкие полномочия для подавления прессы и критических голосов в гражданском обществе.

Представитель Европейской комиссии сообщил Euronews, что исполнительная власть ЕС знает о законопроекте и внимательно следит за его развитием.

"Комиссия очень обеспокоена этим законопроектом. Если он будет принят в нынешнем виде, это станет серьезным нарушением принципов и законодательства ЕС. Поэтому мы просим изъять этот законопроект из законодательного процесса", – заявил спикер.

"Мы не будем колебаться принять необходимые меры, если этот законопроект будет принят", – добавил спикер.

"Комиссия придает большое значение роли гражданского общества и остается преданной защите свободы объединения и созданию благоприятных условий для его деятельности во всем ЕС, в частности относительно доступа к финансированию", – добавил представитель Еврокомиссии.

Он также напомнил, что в прошлом году Комиссия обратилась в Суд Европейского Союза по Венгрии, поскольку считает, что закон о создании Управления суверенитета и его следственные действия нарушают законодательство ЕС.

Напомним, законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит Управлению по вопросам защиты суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в частности гранты ЕС.

Законопроект определяет, что угрозы национальному суверенитету включают влияние на общественное мнение, продвижение демократических дебатов или отрицание определенных государством ценностей, таких как христианская культура и традиционные ролевые модели семьи.

Инициатива напоминает российский закон об "иностранных агентах", который Кремль использует для подавления неправительственных организаций и независимых голосов.

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