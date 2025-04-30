В Литве предлагают запретить россиянам покупать жилье рядом с военными объектами

Фракция консерваторов в Сейме Литвы предлагает внести законопроекты, запрещающие гражданам России покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Единственное исключение консерваторы предлагают сделать для тех россиян, которые получат разрешение на покупку такого жилья от уполномоченного правительством учреждения.

Лидер парламентской фракции консерваторов Миндаугас Линге заявил, что правительство само должно решить, какое именно учреждение должно выдавать такие разрешения.

Предложение консерваторов основано на примере Финляндии – в этой стране разрешения на приобретение недвижимости выдает Министерство национальной обороны, однако в Литве предлагается делать это в соответствии с порядком, утвержденным правительством.

Недавно Сейм Литвы продлил национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси еще на год.

Кроме того, правительство запретило гражданам Литвы, имеющим также российские, белорусские или китайские паспорта, а также лицам без литовского гражданства поступать в Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.