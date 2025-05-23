Трамп объявил о планах ввести 50% пошлины против ЕС с июня

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения пошлины в размере 50% на импорт товаров из Европейского Союза.

Соответствующее заявление он сделал на своей платформе Truth Social, аргументируя это несправедливой торговой политикой ЕС в отношении США, передает "Европейская правда".

По словам Трампа, Европейский Союз устанавливает многочисленные торговые барьеры, в частности налог на добавленную стоимость, штрафы для американских корпораций, нетарифные ограничения, валютные манипуляции и "необоснованные судебные иски", что приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более чем 250 млрд долларов.

Трамп назвал это "абсолютно неприемлемым".

Он подчеркнул, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

"Я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Эта пошлина не будет касаться продукции, изготовленной или собранной на территории Соединенных Штатов", – заявил он.

Скриншот: Truth Social

СМИ информировали о том, что 23 мая главный торговый представитель Европейского Союза Марош Шефчович проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром, чтобы оценить ход переговоров по тарифам.

12 мая Трамп пожаловался, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

А министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно возможности быстрого достижения торгового соглашения с ЕС, заявив, что переговоры тормозятся из-за "проблемы коллективного действия".