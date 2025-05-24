В ЕС заявили, что любое торговое соглашение с США должно основываться на "уважении, а не угрозах"

Еврокомиссар по вопросам торговли перешел на дерзкий тон после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50%-ные тарифы на все товары из Евросоюза, заявив, что любая потенциальная торговая сделка между Брюсселем и Вашингтоном должна основываться на "уважении, а не угрозах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Президент США сделал свое заявление после того, как выразил разочарование темпами прогресса по торговому соглашению с ЕС. Новые тарифы вступят в силу с 1 июня.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович после разговора с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Лутником заявил: "ЕС полностью задействован и стремится заключить соглашение, которое будет выгодным для обеих сторон. Европейская Комиссия остается готовой работать в духе доброй воли. Торговля между ЕС и США не имеет себе равных и должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах. Мы готовы защищать наши интересы".

Трамп опубликовал это заявление на Truth Social: "С Европейским Союзом, который был сформирован с главной целью получения преимуществ над Соединенными Штатами в торговле, было очень трудно иметь дело".

Позже Трамп сказал журналистам: "Я не ищу сделки – мы ее заключили", после чего тут же добавил, что крупные инвестиции европейской компании в США могут заставить его пойти на отсрочку.

Европейские политики заявили, что разочарованы новостями о дальнейших тарифах со стороны США. Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что новые угрозы Трампа не способствуют переговорам.

"Мы придерживаемся той же линии: деэскалация, но мы готовы ответить", – написал он на X.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил информационному агентству Ansa, что целью остается "нулевые тарифы за нулевые тарифы".

Выступая перед журналистами в Гааге, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф поддержал стратегию ЕС в торговых переговорах и сказал, что ЕС, вероятно, будет рассматривать это последнее заявление как часть переговоров. "Мы уже видели, что тарифы могут повышаться и снижаться во время переговоров с США", – сказал он.

Михол Мартин, министр иностранных дел Ирландии, сказал, что предложение Трампа "крайне разочаровывает". Он продолжил: "Я всегда четко выражал свое мнение, что тарифы наносят ущерб всем сторонам".

12 мая Трамп пожаловался, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

А министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно возможности быстрого достижения торгового соглашения с ЕС, заявив, что переговоры тормозятся из-за "проблемы коллективного действия".