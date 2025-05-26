Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до 9 июля

Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после воскресного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Трамп рассказал журналистам о своем разговоре с фон дер Ляйен.

"Она сказала, что хочет перейти к серьезным переговорам. Мы имели очень приятный разговор", – сказал он.

"Она сказала, что мы быстро встретимся и посмотрим, сможем ли что-то решить", – добавил Трамп.

Позже в Truth Social он написал, что это была "его привилегия продлить дедлайн".

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов "быстро и решительно" продвинуть торговые переговоры с США, но Трамп должен вернуться к первоначальному 90-дневному сроку переговоров.

Этот разговор, который стал первым публично обнародованным разговором между двумя лидерами с момента инаугурации Трампа, состоялся через два дня после того, как президент США заявил, что с 1 июня введет 50-процентные пошлины на импорт из ЕС в ответ на, как он выразился, неудовлетворительные переговоры с Брюсселем.

Это стало значительным обострением назревавшей трансатлантической торговой войны и удивило европейских переговорщиков. Трамп приостановил введение 20-процентных пошлин на импорт из ЕС, которое было запланировано на апрель, чтобы начать 90-дневные переговоры, которые должны были завершиться 9 июля.

"Европа готова быстро и решительно продвинуть переговоры. Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля", – написала фон дер Ляйен в соцсетях после "хорошего разговора" с Трампом.

Ее офис подтвердил, что она инициировала контакт. Заявление свидетельствует о возможном изменении позиции комиссии по поиску компромисса.

В пятницу главный торговый переговорщик Еврокомиссии Марош Шефчович призвал к "взаимному уважению, а не угрозам" и заявил, что Брюссель "будет защищать наши интересы" в ответ на эскалацию Трампа.