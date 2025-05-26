Источник: Совет ЕС 27 мая не примет решения о лишении Венгрии права голоса

На заседании Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council), которое состоится в Брюсселе 27 мая, не планируется утверждение ни одного решения по применению к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения ею ценностей ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке заседания Совета ЕС во вторник.

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что Совет ЕС по общим вопросам (General Affairs Council) 27 мая не примет никакого решения по применению к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе.

"То, что мы ожидаем от завтрашнего заседания Совета ЕС – это слушания, которые являются относительно обобщенными. Венгрия даст свою оценку текущей ситуации и ответит на вопросы государств-членов. Комиссия также представит свое мнение. Но, насколько мне известно, не ожидается принятия никакого решения", – заявил собеседник "Европейской правды".

Он уточнил, что для применения в отношении Венгрии статьи 7 часть 1 Договора о ЕС, которая находится сейчас на повестке дня и предусматривает вынесение предупреждения для государства, где существует риск нарушения фундаментальных ценностей ЕС, не хватает голосов.

"Для утверждения предупреждения, необходим 21 голос из 27 голосов государств-членов. Сейчас столько голосов "за" нет", – сообщил чиновник ЕС корреспонденту "ЕвроПравды".

Тем более, нет шансов применить к Венгрии статью 7 часть 2 Договора о ЕС, санкции которой предусматривают лишение голоса в ЕС, поскольку для этого необходимо 26 голосов "за" из 27, добавил он.

Собеседник "Европейской правды" также спрогнозировал, что министры государств ЕС обсудят также недавно утвержденный Венгрией закон, направленный на запрет ЛГБТК-парадов в Будапеште.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 27 мая проведет восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия сейчас является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура, согласно статье 7 договора о ЕС.

В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорил, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.

Детали применения статьи 7 читайте в архивной статье "ЕвроПравды" "Наказание для Венгрии".