Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Rheinische Post.

Цахкна обратил внимание, что во всей Европе укрепляется осознание России как угрозы и необходимость "вооружаться уже сейчас", и отверг аргументы о якобы разделенности континента.

"Давайте будем честными: для того, чтобы быть разделенной, нужны две большие стороны. С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды Путина. Не в нашей европейской команде", – подчеркнул он.

Глава эстонского МИД обратил внимание, что сейчас Венгрия может блокировать единогласные решения, например по европейской внешней политике и политике безопасности.

"Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет лишить страну-члена права голоса, если ее членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан", – пояснил Тсахкна.

По его мнению, возможность применения статьи 7 "становится все ближе и ближе".

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

По данным Financial Times, нежелание Будапешта продолжить ряд санкций ЕС против России привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса в принятии ключевых решений.

Детали применения статьи 7 читайте в архивной статье "ЕвроПравды" Наказание для Венгрии.