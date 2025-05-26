Нидерланды подтвердили, что отправили последние F-16 для Украины

Министерство обороны Нидерландов в понедельник подтвердило отправку последней партии из 24 истребителей F-16, которые предназначались для Украины.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте нидерландского Минобороны, пишет "Европейская правда".

Последние нидерландские F-16, которые предназначались для Украины, в понедельник вылетели с авиабазы Волкел на юге страны в Бельгию, где их будут готовить к поставке.

Глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс лично присутствовал при отправке F-16.

"Из-за ежедневных российских воздушных атак F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Они позволяют держать российскую агрессию на расстоянии и от нас", – прокомментировал он.

Минобороны Нидерландов отмечает, что передача F-16 не означает прекращение участия страны в "коалиции истребителей", которую она возглавляет вместе с Данией и США.

Среди прочего, страна помогает с поддержанием боевого состояния истребителей и организует обучение пилотов в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии.

Напомним, первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.

В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16 от Нидерландов.