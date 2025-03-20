Зеленский: Украина получила новую партию истребителей F-16

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов, пишет "Европейская правда".

Зеленский не сообщил количество истребителей, которые получила Украина, однако отметил, что это хорошая новость.

"Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", – сказал украинский президент.

Обратим внимание, что ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о "сбитии" самолета F-16 над Сумской областью не соответствует действительности – этот фейк распространяли вражеские Telegram-каналы.

Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.

Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.

Глава украинского Министерства обороны встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.