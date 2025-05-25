Нидерланды в понедельник завершат передачу 24 истребителей F-16 Украине

В понедельник Нидерланды завершат процесс передачи Украине истребителей F-16 – всего их обещали предоставить 24.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр обороны страны Рубен Брекельманс в воскресенье в программе WNL op Zondag.

Министр сообщил, что последний F-16 он Нидерландов будет официально доставлен в Украину в понедельник.

"Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут присутствовать в Украине", – сказал Брекельманс

Он добавил, что, кроме поставки самолетов, Нидерланды обучают пилотов и техников и делятся военными доктринами, "чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран-членов НАТО".

Брекельманс подчеркнул, что Путин продолжает вести свою захватническую войну. "Он демонстрирует, что не имеет никакого намерения серьезно обсуждать перемирие", – заявил министр.

Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.

В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16 от Нидерландов.