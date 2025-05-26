Кремль объяснил высказывания Трампа о "сумасшествии" Путина

В Кремле объяснили высказывания президента США Дональда Трампа, который озвучил недовольство приказами Владимира Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни, "эмоциональной перегрузкой".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в понедельник, его слова приводит российское агентство "Интерфакс".

Трамп накануне заявил о недовольстве массированными обстрелами Россией украинских городов, заявив, что Путин "сошел с ума". Трамп в очередной раз похвастался хорошими отношениями с Путиным, но сейчас, по словам американского президента, "с ним что-то случилось".

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Трампа.

Песков начал ответ с благодарности Трампу за содействие в организации переговорного процесса с Украиной и затем сказал, что это все вызывает "эмоциональные реакции".

"Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", – заявил Песков.

Он добавил, что Путин принимает те решения, которые "необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".

Напомним, Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Трамп также не упустил случая покритиковать и президента Зеленского. По его словам, Зеленский не оказывает Украине никаких услуг "говоря то, что он говорит".