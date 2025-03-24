"Коалиция дронов" выделила 20 млн евро на закупку разведывательных БПЛА

"Коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Европейская правда".

Как проинформировали в Министерстве обороны, поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

Черногоренко рассказала, что благодаря этим дронам военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений.

Как известно, "коалицию дронов" сформировали в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн", эту идею предложила Латвия.

Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы. Сейчас в ней насчитывается 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.

В июле 2024-го страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.

С начала этого года ожидалось, что участники "коалиции дронов" начнут массовые поставки Украине беспилотников различных типов.