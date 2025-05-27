FT: в ЕС предлагают снизить ценовой предел на экспорт российской нефти до $45

Европейская комиссия и влиятельные государства-члены ЕС настаивают на снижении верхней границы цены на российскую нефть до 45 долларов в рамках усиления санкций против РФ, но пока они не имеют достаточной поддержки своей идеи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Financial Times.

Брюссель стремится принять более существенные меры против России, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с 60 до 45 долларов за баррель, согласно информации лиц, знакомых с предварительными обсуждениями 18-го пакета санкций ЕС.

Однако, эта идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из G7.

На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.

Это предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Но оно не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Беллента, по словам трех чиновников, ознакомленных с ходом встречи.

В окончательном заявлении было решено включить формулировку, обязывающую страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее усиление санкций", в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Отдельно страны ЕС, которые ранее не хотели поддерживать идею ограничения цен на нефть, такие как Венгрия и Греция, все еще оценивают это предложение, заявили чиновники.

Между тем министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что ценовой потолок на российскую нефть следует снизить до 40 долларов за баррель.

А Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.