WSJ: Трамп рассматривает санкции против России, разочаровавшись в Путине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, будучи разочарованным длительными агрессивными действиями кремлевского правителя Владимира Путина в отношении Украины и медленным продвижением мирных переговоров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, приближенных к президенту США, сообщает "Европейская правда".

По словам одного из собеседников, ограничения, вероятно, не будут включать новых банковских санкций. В то же время обсуждаются другие варианты давления на российского лидера с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в частности на 30-дневное прекращение огня.

Вместе с тем, Трамп также может решить не вводить новые санкции.

В течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению, чтобы наказать Путина за отказ согласиться на перемирие. Его союзники, такие как сенатор Линдси Грэм, сказали Трампу, что Путин не хочет соглашения, и что только наказание заставит его серьезно вести переговоры.

Но, по словам чиновников, на мнение Трампа повлияли три ключевых фактора.

Во-первых, его негативное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, подталкивал к дальнейшему конфликту, настаивая на санкциях, хотя Зеленский согласился на прекращение огня.

Трамп также считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но помешают усилиям по восстановлению экономических связей между США и Россией.

Наконец, Трамп считал, что знает Путина и что российский лидер закончит войну как личную услугу.

Нежелание Путина уступить испортило мнение Трампа о своем коллеге, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин отказался согласиться на прекращение огня.

В воскресенье Трамп высказался о возможных новых санкциях, заявив, что "абсолютно" рассматривает их.