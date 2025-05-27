В Киеве отрицают "крах сотрудничества" между США и ЕС в вопросе санкций

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг утверждения о якобы развале сотрудничества между США и Европейским Союзом в сфере санкционной политики.

Об этом он написал на своей Facebook-странице во вторник, сообщает "Европейская правда".

Власюк отреагировал на новость на сайте "ЕП" о том, что, по данным немецких СМИ, произошел "крах сотрудничества" между ЕС и США в сфере совместной борьбы против уклонения Москвы от санкций.

Власюк не согласился с тем, что произошел "крах сотрудничества", и заверил, что взаимодействие между партнерами продолжается, несмотря на изменения в политическом контексте.

"Коммуницирую с американцами-санкционерами и видел их дважды за три недели на совместных рабочих встречах в Европе, где обсуждали и обход санкций, и усиление санкций. Тот же "импульс", что был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. "Развал сотрудничества"? Абсолютно точно нет", – убеждает он.

Власюк подчеркнул, что в рамках санкционной коалиции продолжается активный обмен информацией и идеями.

По его словам, все участники процесса ориентируются в планах друг друга: Великобритания готовит новые санкции, Евросоюз работает над 18-м пакетом, а США – над мерами, направленными против "теневого флота" и схем обхода ограничений.

В то же время он обратил внимание, что ЕС будет трудно достичь нового решения по санкциям без поддержки США в вопросе позиции Венгрии.

"Как и раньше, в рамках санкционной коалиции происходит много обмена информацией и идеями. Все примерно в курсе планов других", – подчеркнул Власюк.

Напомним, 25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.