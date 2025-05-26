СМИ: еврокомиссаров попросили не ехать на запрещенный прайд в Будапеште

Офис президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен порекомендовал своей команде комиссаров избежать посещения прайда в Будапеште в следующем месяце, чтобы не "провоцировать" правительство Виктора Орбана.

Об этом сообщили Euractiv несколько источников, передает "Европейская правда".

Офис президента Еврокомиссии тихо проинформировал других членов комиссии о том, что они не должны ехать на Будапештский прайд, крупнейшее ЛГБТК-мероприятие в Венгрии, 28 июня.

Организаторы планируют провести мероприятие, несмотря на то, что в середине марта венгерский парламент принял закон, запрещающий проведение прайдов. Закон также позволяет властям использовать программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации людей, которые организуют или посещают такие мероприятия.

"Кабинет Урсулы фон дер Ляйен четко дал понять, что не хочет видеть никого на прайде. Комиссары не хотят вмешиваться и создавать внутреннюю напряженность", – сообщил источник, знакомый с дискуссиями.

"Причина в том, что мы не должны провоцировать Виктора Орбана на его собственной территории", – добавил второй источник.

В Еврокомиссии также опасаются, что любой визит может быть использован правительством Орбана как оружие, что в конечном итоге может оказаться контрпродуктивным.

"Аргумент заключается в том, что венгерское правительство может раскрутить это, сказав: "Посмотрите, снова оторванные от жизни брюссельские элиты приезжают сюда, чтобы дать моральные уроки", – сказал второй собеседник.

Представитель Комиссии заявил, что фон дер Ляйен "твердо" выступает за "Союз равенства", и сказал, что новая стратегия равенства ЛГБТИК будет представлена позже в этом году. Они добавили, что пока не могут подтвердить расписание заседаний комиссаров на конец июня.

Однако они не ответили на вопрос, поддержала ли фон дер Ляйен своих комиссаров не посещать Будапештский прайд, или поощряла их к этому.

В разговоре с Euractiv на условиях анонимности один из правоцентристских еврокомиссаров сказал, что фон дер Ляйен не обращалась к ним напрямую по этому поводу, но объяснил ее шаг "эффектом Трампа".

"Я положительно удивлен, что она это сделала, но должна была бы сделать это уже давно", – сказал еврокомиссар.

Представительство Еврокомиссии в Будапеште заявило, что не получило никакого подтверждения планов еврокомиссаров приехать в Венгрию на июньский марш, однако несколько депутатов Европарламента и представители правительств стран ЕС заявили, что они будут там.

Как сообщалось, нижняя палата парламента Нидерландов хочет, чтобы члены кабинета министров приняли участие в прайде в столице Венгрии Будапеште в конце следующего месяца, который запретили.

В марте венгерский парламент принял закон о запрете ежегодного прайда в Будапеште. Это вписывается в анти-ЛГБТИ-политику премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес". Тем не менее подготовка к 30-му маршу, который планируется 28 июня, все еще продолжается.