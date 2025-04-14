Парламент Венгрии одобрил изменения в конституцию, направленные против ЛГБТК+

Венгерский парламент в понедельник, 14 апреля, одобрил изменения в Основной закон, предусматривающие ограничение свободы собраний для представителей ЛГБТК-сообщества.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Поправку в конституцию одобрили 140 депутатов парламента Венгрии, тогда как против проголосовал 21.

После подписания президентом Венгрии в Основном законе страны появится поправка 15, согласно которой пол человека может быть только таким, каким он был определен при рождении.

Также поправка утверждает, что "защита прав детей" может оправдать ограничение свободы собраний – речь идет прежде всего о мероприятиях, которые организовывают представители ЛГБТК+, в частности ежегодный прайд в Будапеште.

Другие положения поправки касаются запрета наркотиков, закрепления права на пользование наличными, возможности приостановления венгерского гражданства в случае получения другого гражданства и тому подобное.

Против принятия поправки в Основной закон Венгрии выступали все оппозиционные партии. Кроме того, в Будапеште продолжались многотысячные протесты против нее.

В прошлом месяце венгерские законодатели так же ускоренно приняли закон, который запрещал публичные мероприятия, проводимые ЛГБТК+ сообществами.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.