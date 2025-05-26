Мерц пригрозил Словакии в случае дальнейшего отступления от политики ЕС

Германия рассмотрит возможность приостановления финансирования Словакии со стороны Европейского Союза, если страна продолжит отклоняться от общего курса ЕС.

Об этом в понедельник заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Мерц напомнил, что против государств ЕС могут инициировать процедуры нарушения в случае, если они не соблюдают верховенство права.

"Всегда есть возможность забрать у них европейские средства... Если это будет необходимо, мы будем действовать", – добавил немецкий канцлер, имея в виду ситуацию в Словакии и Венгрии.

Словакия все больше вызывает беспокойство в ЕС из-за политического сближения с венгерским правительством Виктора Орбана.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо также не раз выступал с антиукраинскими заявлениями и подвергся критике из-за визита в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

"Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим идти по этому пути. Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства. И, безусловно, могут прозвучать более четкие слова и, возможно, возникнут более жесткие конфликты", – подчеркнул Мерц.

Недавно соратники Фицо, коалиционная Словацкая национальная партия (SNS), заявили, что Словакия имеет право требовать финансовой компенсации от Украины.