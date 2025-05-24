Соратники Фицо хотят официально потребовать от Украины компенсации за помощь

По словам коалиционной Словацкой национальной партии (SNS), Словакия имеет право требовать финансовой компенсации от Украины.

Об этом TASR сообщила в субботу директор офиса председателя SNS Зузана Шкопцова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Teraz.

Партия призывает премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо (Smer-SD) инициировать процедуру Европейского Союза относительно доли в минеральных богатствах Украины на следующем заседании Европейского Совета.

"Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский в отношении США. Помощь Европейского Союза приближается к объему помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, она не будет иметь чем вернуть помощь европейским государствам", – сказала Шкопцова, добавив, что осуществление США исключительных прав на минеральные ресурсы является нелогичным и неэтичным по отношению к Украине.

Председатель SNS Андрей Данко хочет официально вынести этот вопрос на рассмотрение министра финансов Ладислава Каменицкого в понедельник, 26 мая.

Он призовет главу ведомства всесторонне просчитать расходы на помощь Украине и подготовить документы для премьер-министра. По словам националистов, Словакия помогла Украине в пределах своих возможностей на сумму более трех миллиардов евро. SNS утверждает, что Словакия должна получить компенсацию за финансовую помощь так же, как это сделали США.

"Если Украина уже решила оплатить помощь во время конфликта с Российской Федерацией, непонятно, почему она не делает этого в отношении Европейского Союза", – сказала Шкопцова. SNS считает, что премьер-министр Фицо поднимет этот вопрос на следующей встрече лидеров, чтобы они могли обратиться к руководству Европейского Союза.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

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