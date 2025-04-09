Литва отреагировала на запланированные совместные военные учения РФ и Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал планы РФ и Беларуси провести в сентябре совместные военные учения "Запад", отметив, что Вильнюс будет жестко реагировать на любые нарушения или инциденты.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментируя предстоящие маневры, Будрис отметил, что из-за разнообразной военной активности "вероятность того, что что-то будет нарушено, растет".

"Здесь посыл также всем предельно понятен – Литва или другие страны Балтии... обязательно быстро отреагируют на любые ситуации, и мы точно не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-то выводов или рекомендаций. Мы будем действовать немедленно, и мы к этому готовы", – добавил он.

По словам министра, на территорию НАТО неоднократно падали беспилотники или ракеты, имели место и другие нарушения.

Он также напомнил о предыдущих инцидентах, когда на территории Литвы потерпел крушение российский истребитель, а вертолет пересек государственную границу.

Будрис также подчеркнул, что будет осуществляться контроль за подготовкой к учениям, а также за общим сценарием учений.

Он подчеркнул, что НАТО нужно зеркально отреагировать на увеличение численности российских и белорусских войск во время учений.

"Мы будем следить за всем этим и реагировать. Не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе, если оно будет. НАТО нужно сделать то же самое зеркально... чтобы Россия не создавала себе благоприятных условий для любых оппортунистических действий", – сказал он.

РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения "Запад". Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.

Тем временем в немецком Гамбурге осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.

А в Румынии сообщают о задержках с ремонтом дорог, необходимых для учений НАТО.