Польша подготовила ответ на масштабные военные учения России и Беларуси

Польша проведет собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад", которые состоятся в сентябре.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире TVN24, сообщает "Европейская правда".

По его словам, предыдущие учения "Запад" предшествовали полномасштабному вторжению России в Украину, поэтому нынешние маневры не могут остаться без реакции.

Томчик сообщил, что Польша планирует организовать собственные военные учения с участием подразделений НАТО.

"Это будет ответ, соразмерный масштабам применения российских и белорусских сил", – подчеркнул он.

"Мы должны продемонстрировать силу и единство", – подчеркнул заместитель министра обороны Польши.

Напомним, ранее в Литве заявили, что НАТО не считает учения РФ и Беларуси "Запад" угрозой.

В то же время в Литве на май назначили военные учения с участием литовской армии и союзников в НАТО.