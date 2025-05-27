Трамп заявил, что Путин "играет с огнем"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "играет с огнем".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Американский президент раскритиковал Путина и заявил, что если бы не он – "с Россией уже давно произошли бы действительно ужасные вещи".

"И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!", – написал Трамп.

Скриншот: Truth Social

В течение последних нескольких дней Россия массированно била по украинским регионам, на что 25 мая Трамп уже отреагировал и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.

Кроме этого, СМИ писали, что американский лидер "серьезно рассматривает" возможность снятия всех ограничений, введенных во времена Джо Байдена в отношении военных действий Украины.