СМИ: Трамп рассматривает отмену всех ограничений эпохи Байдена в отношении военных действий Украины

Президент США Дональд Трамп "серьезно рассматривает" возможность снять все ограничения, введенные во времена Джо Байдена в отношении военных действий Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили два западных чиновника корреспонденту Kyiv Post в Вашингтоне в понедельник, 25 мая.

Один из собеседников издания отметил, что все ранее введенные ограничения – независимо от того, были ли они уже смягчены или нет, – сейчас пересматриваются.

"Президент (Трамп) считает, что нынешний статус-кво не соответствует нашим общим интересам по привлечению России к переговорам", – заявил один из чиновников, не предоставив деталей.

Один западный чиновник сообщил изданию в понедельник вечером, что окончательное решение Трампа по санкциям против России, а также по следующему этапу поддержки Украины будет обсуждаться во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе.

По информации источника, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует посетить столицу США в ближайшие дни.

В понедельник Вадефуль заявил немецкой программе новостей Tagesschau, что Путин "не хочет мира, он хочет продолжать войну, и мы не можем ему этого позволить".

Вадефуль добавил, что европейские партнеры уже готовят очередной пакет санкций.

Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения на дальность оружия, поставляемого Украине западными союзниками, больше не действуют. Хотя во вторник он уточнил, что его заявление не касалось нового решения, а описывало то, что произошло несколько месяцев назад.

Пока остается непонятным, планирует ли Вадефуль развивать тему, поднятую Мерцем во время встреч с представителями администрации Трампа на этой неделе.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.