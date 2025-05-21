Трамп утвердил проект разработки "Золотого купола" стоимостью $175 млрд

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он утвердил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 млрд и назначил генерала Космических сил контролировать амбициозную программу.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Программа, впервые утвержденная Трампом в январе, имеет целью создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата приближающихся ракет.

Трамп заявил, что генерал Космических сил США Майкл Гетлейн будет главным руководителем программы.

"Золотой купол" будет защищать нашу родину", – заявил американский лидер и отметил, что Канада выразила желание присоединиться к этой программе.

Трамп заявил, что оборонительный щит, стоимость которого составит около $175 млрд, должен быть введен в действие до конца его срока полномочий – в январе 2029 года.

"Рональд Рейган (40-й президент США) хотел этого много лет назад, но тогда не было соответствующих технологий", – акцентировал Трамп, имея в виду космическую систему противоракетной обороны, популярную под названием "Звездные войны", которую предложил Рейган.

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".

Администрация Трампа приказала военным чиновникам обеспечить, чтобы будущее финансирование "Золотого купола" было отражено в новой бюджетной смете на 2026-2030 годы. В то же время, какой будет эта система, пока неизвестно.

В апреле СМИ писали, что компания SpaceX Илона Маска является одним из потенциальных победителей тендера на создание "Золотого купола".