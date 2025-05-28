Трамп "очень-очень разочарован", но до сих пор не знает, не обманывает ли его Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что только через "полтора-два недели" сможет сказать, обманывает ли его Владимир Путин относительно желания установить мир в Украине.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, пишет "Европейская правда".

На вопрос о том, не саботирует ли хозяин Кремля усилия по установлению мира в Украине и действительно ли он хочет прекращения войны, Трамп ответил, что "не может этого сказать, но даст знать примерно через две недели".

"Мы узнаем, обманывает он нас или нет, и если да, мы отреагируем немного иначе, но это займет примерно полтора-два недели", – пообещал он.

Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Виткофф "делает феноменальную работу и сейчас очень решительно ведет переговоры" с российской стороной.

"Я могу сказать только то, что я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда людей (в Украине. – Ред.) убили посреди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован этим. Очень-очень разочарован", – сказал президент США.

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп также обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, но решение не гарантировано.