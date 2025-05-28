СМИ: НАТО предлагает включить кибербезопасность в новую цель оборонных расходов

В Североатлантическом альянсе выдвинули идею включить расходы на кибербезопасность и деятельность, связанную с охраной границ и побережья, в новый целевой показатель "военных" расходов альянса в размере 1,5% ВВП.

Об этом, как передает "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

По словам собеседников Bloomberg, НАТО начало переговоры со странами-членами о том, что будет включено в новый целевой показатель расходов, который должен быть утвержден на саммите в июне.

Как уже ранее раскрыли СМИ, совокупный целевой показатель составит 5% ВВП, из которых 3,5% ВВП – расходы непосредственно на оборону, а 1,5% ВВП – расходы, связанные с обороной.

Согласно документу НАТО, который цитирует Bloomberg, в Альянсе предлагают включить в связанные с обороной расходы кибербезопасность, охрану границ, защиту критической инфраструктуры, невоенные разведывательные службы и деятельность, связанную с космосом.

Некоторые источники Bloomberg утверждают, что южные страны НАТО настаивают на включении расходов, связанных с борьбой с терроризмом, а Украина настаивает на включении помощи своим Силам обороны.

Последнее позволило бы компенсировать тот факт, что НАТО пока не обсуждает возобновление прошлогоднего обещания о предоставлении Украине 40 миллиардов евро на следующий, 2026 год.

Такое более широкое определение оборонных расходов должно облегчить достижение целевого показателя и заручить его политической поддержкой со стороны членов НАТО.

Непублично известно, что Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

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