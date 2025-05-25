FT: последняя крупная страна НАТО еще не поддержала требование Трампа о 5% на оборону

Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону до 2032 года – что является целью, установленной президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Мадрид находится под давлением, чтобы позволить странам НАТО на встрече министров обороны в Брюсселе 5 июня объявить о планах выполнить новое обязательство по оборонным расходам, сообщили четыре чиновника на условиях анонимности.

Трамп требует от стран НАТО достичь оборонных расходов в 5% от ВВП, иначе угрожает, что они потеряют защиту США.

Дипломаты пытаются обеспечить единодушную поддержку этой идеи среди государств НАТО накануне саммита лидеров Альянса в Гааге 24 июня. Многие надеются, что там Трамп оценит обещания об увеличении расходов и подтвердит гарантии безопасности США для Европы.

Однако Испания еще не подтвердила, что поддержит обязательства о 5%, заявили чиновники. Это может заблокировать единодушное заявление, подорвать единство Альянса и осложнить подготовку к саммиту в Гааге.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "призвал Испанию присоединиться к союзникам и выделить 5% ВВП на оборону" после встречи с министром иностранных дел Испании в Вашингтоне на этой неделе. Однако социалистическое правительство Испании отказывается публично ответить на это требование.

Испания уже давно отстает по расходам на оборону среди государств НАТО. Премьер-министр Педро Санчес только в этом месяце заявил, что Испания достигнет текущего целевого уровня расходов НАТО в 2% в этом году, представив план инвестиций в оборону на сумму 10 млрд евро. Ранее он заявлял, что Мадрид достигнет 2% к 2029 году.

Согласно плану, разработанному генеральным секретарем Марком Рютте, союзники обязуются до 2032 года тратить 3,5% на основные расходы на оборону и дополнительно 1,5% на связанные с обороной расходы, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

По строгим критериям альянса, ни один союзник НАТО в настоящее время не тратит 5% на оборону. Однако два чиновника заявили, что цифра 3,5% является более принципиальной, учитывая, что почти все союзники уже тратят 1,5% ВВП на сферы, которые должны быть охвачены второй частью цели.

Мадрид последовательно утверждает, что вносит большой вклад в миссии НАТО, ЕС и ООН, который не отражается в цифрах.

Если Испания согласится на это обещание, НАТО, по словам дипломатов, планирует, что министры обороны на встрече в июне обсудят технические детали увеличения расходов, включая потенциальные этапы до 2032 года.

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